Plus de 30 000 DT récoltés lors de la soirée caritative "Le Gala de l'Espoir"

A l’occasion d’une conférence de presse organisée ce jour en présence de Madame Ellen Van Vloten Dissevelt, épouse de SE l’ambassadeur des Pays-Bas, de Mr. Christian Tomandl Directeur Général de l’hôtel Sheraton Tunis, sans oublier Mesdames Agatha Hamouda Witteman et Rym Blaiech Ben Hammouda, représentants La Fondation Fauteuils Roulants de la Tunisie et de l’Association ARC EN CIEL pour l’enfant trisomique, afin de présenter le bilan de la soirée caritative « Le Gala de l’espoir », qu’ils ont organisés le 21 Janvier dernier au profit de ces deux organisations à but non-lucratif.

Cette belle et prestigieuse soirée, « Le Gala de l’espoir », a connu une grande réussite en accueillant un nombre important de participants, présents pour passer un moment agréable mais surtout pour prêter main forte et contribuer à la réussite de cet évènement caritatif.

Ce gala a permis de récolter une généreuse somme d’argent, s’élevant à 30 060 dinars, récolté grâce à la vente des billets du gala, la tombola organisée pour l’occasion ainsi que la participation des invités à une très réussie vente aux enchères silencieuses. Cette dernière a été initiée grâce aux valeureux dont reçus de la part de différents artistes peintres, Ambassadeurs, artisans, hôtels, boutiques & stores, centres d’esthétiques et de bien-être…

Ce fonds sera entièrement reversé et partagé équitablement entre La Fondation Fauteuils Roulants de la Tunisie qui souhaite donner plus de mobilité à des handicapés nécessiteux, notamment à travers, la distribution de fauteuils roulants ; ainsi que l’Association ARC EN CIEL, qui souhaite pour sa part apporter son aide en termes d’éducation, de formation et d’intégration des enfants trisomiques.

Cette conférence a été marqué par la remise du montant récoltée et octroyée à chacune des associations.

Rym Blaiech Ben Hammouda Présidente de l’association Arc en ciel a déclaré « Nous n’espérions pas tant de générosité et nous sommes profondément touchés par cet extraordinaire élan de solidarité et par les efforts mis pour cette organisation. Grâce à cet argent, nous allons, non seulement pouvoir offrir à ces enfants de meilleures conditions d’éducation, mais aussi peut-être pouvoir financer d’autres projets nécessaires à l’amélioration de leur scolarité et de leur santé »

Agatha Hamouda Witteman secrétaire générale de la fondation Fauteuils Roulants de la Tunisie a pour sa part ajoutée « Nous rêvons tous d’une belle maison, d’une belle voiture, de voyages…Le rêve d’un handicapé est tout simplement de pouvoir se déplacer et gagner une certaine indépendance. Grâce aux bénéfices du Gala de L’Espoir, La Fondation pourra réaliser pas mal de rêves»

Pour clôturer cette présentation, Ellen Van Vloten Dissevelt, Carin Bouzouaya Van Der Meer et Christian Tomandl, se sont dit ravis du grand succès de ce premier Gala de l’Espoir et se sont données rendez-vous pour la prochaine édition.