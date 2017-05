Pourquoi l’ancien chef de l’unité antiterroriste a-t-il été arrêté ?

Le directeur général de la sureté touristique et ancien directeur de l’unité de lutte contre le terrorisme de Gorjani, Saber Laajili a été arrêté et ce dans le cadre de l’affaire Chafik Jarraya. Il a été arrêté à 1h du matin du 30 mai 2017, et placé à la disposition de la justice militaire.

Un mandat de dépôt a été émis contre lui par le juge d’instruction près du tribunal militaire. Aucune indication des raisons de son arrestation. Mais selon un haut responsable qui a souhaité rester anonyme cité par l’agence AFP, il est soupçonné d’avoir intervenu en faveur de suspects dans des affaires terroristes sur demande de Chafik Jarraya.

Selon « Akher Khabar », Jarraya a réussi à tisser des liens avec des responsables sécuritaires dont Laajili. Il s’est fait accompagner en Libye par un responsable exerçant dans une unité sécuritaire sensible qui a présenté des rapports orientés pour influencer la décision politique dans des questions en rapport avec des parties libyennes ayant des connexions avec le terrorisme. Il s’est même déplacé en personne dans les locaux de l’unité antiterroriste pour faire pression afin de changer des procès-verbaux des personnes soupçonnées de terrorisme. Mais les agents en charge du dossier ont refusé d’obtempérer.