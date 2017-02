Prochaine lancement de la formation « Alternatives » de Mehdi Jomaa

L’ancien chef du gouvernent Mehdi Jomaa, a annoncé, dimanche, lors d’un meeting à Monastir, son intention de former un nouveau parti politique.

Dans une déclaration à la TAP, Jomaa a affirmé qu’il se prépare pour lancer « un nouveau projet politique fondé sur une approche populaire et participative, avec une vision claire pour le pays ».

Ce projet, a-t-il expliqué, avance une vraie alternative à même de répondre aux questions brulantes des Tunisiens, contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et consolider la place de la Tunisie et son rayonnement sur la scène régionale et internationale.

« La Tunisie est capable de sortir de la crise actuelle en adoptant une vision d’avenir qui prend en considération tous les potentiels et capacités propres et mobilise l’Etat au service du pays », a encore soutenu Mehdi Jomaa.

Selon l’ancien chef du gouvernement, la Tunisie regorge des nombreuses compétences et il faut les exploiter. Ce qui requiert, a-t-il dit, l’engagement de réformes profondes, l’investissement dans le capital humain et la formation des jeunes.

Jomaa a souligné l’importance de créer des opportunités et ouvrir de nouveaux horizons, appelant les jeunes à s’intéresser à la politique, à défendre leur avenir et à tirer profit des mutations technologiques.

Le meeting de Monastir s’inscrit dans le cadre d’une tournée que Mehdi Jomaa effectue dans plusieurs régions du pays afin de s’enquérir des préoccupations des citoyens, et ce après avoir annoncé récemment son retour sur la scène politique.