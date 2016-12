Profil des terroristes rentrés au pays et leur répartition selon les régions

Dans un précédent article intitulé « Qui sont ces 800 terroristes déjà rentrés au pays », nous avons posé plusieurs questions au ministère de l’intérieur, mais les réponses ne sont pas venues des services concernés, mais plutôt dans un article publié dans le journal Le Maghreb, de ce jeudi 29 décembre.

L’article détaille le profil des 800 revenants et leurs régions. Ils sont âgés entre 20 et 30 ans et représentent « les deuxième et troisième générations des djihadsites ». Ils avaient constitué le noyau dur de l’organisation terroriste « Ansar Achariaa », avant de partir au « Djihad » au cousr des années 2012 et 2013. Certains d’entre eux ont étaient en Afghanistan où ils avaient participé à la guerre. Ils sont rentrés au pays après le 14 janvier 2011 et ont mis leur « expérience » dans l’entrainement et le recrutement de jeunes. Ils sont partagés entre plusieurs régions avec une forte concentration dans le Grand Tunis, environ 300 soit un peu plus que le tiers, suivi du Capp Bon(95), Sousse(66), Nabeul(56), Kairouan(41), Sidi Bouzid(34). Les autres sont originaires de gabes, Tataouine et d’autres régions.

Toujours selon la même source, presque la moitié d’entre eux étaient en Libye où ils avaient rejoint des groupes terroristes avant d’être chassés de Syrte notamment.

Les revenants sont soit arrêtés pour les besoins de l’enquête, soit relâchés mais soumis au contrôle administratif. Ils ont regagné leurs régions et certains ont recommencé à travailler comme si de rien n’était.