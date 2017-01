Publication du décret portant création du conseil de la sûreté nationale

Un décret gouvernemental portant création du conseil de la sûreté nationale a été oublié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne(JORT) n° 6 en date du 20 janvier 2017.

Ce conseil qui est présidé par le président de la république se compose du chef du gouvernement, du président de l’Assemblée des représentants du peuple et des ministres de la justice, de la défense nationale, de l’intérieur, des affaires étrangères et des finances ainsi que du président du centre national des renseignements.

Il a pour principale mission de veiller sur les intérêts vitaux de l’Etat dans le cadre d’une vision stratégique pour protéger sa souveraineté et son indépendance et assurer l’unité de son territoire, la sécurité de son peuple et la protection de ses ressources naturelles.

Le conseil a pour objectifs d’examiner les questions suivantes :

1. Les politiques publiques dans divers domaines liés à la sécurité nationale,

2. Les stratégies nationales dans les domaines de la sécurité nationale,

3. Les options stratégiques dans le domaine des renseignements,

4. La stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et sa mise à jour sur une base régulière et en coordination avec le Comité national de lutte contre le terrorisme,

5. Les études, les recommandations et les propositions des comités prévus à l'article 6 du présent décret,

Le centre évalue, également, les défis internes et externes et les décisions prises pour faire face aux menaces ainsi que l’orientation de la politique étrangère en fonction des priorités de la sûreté nationale.

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_15696-66-vlbZyYgoTi/Pag...