Purifier le paysage politique et médiatique de la corruption et de la concussion

Les dernières arrestations d’hommes d’affaires soupçonnés de corruption et de trafic d’influence ont plombé la vie politique nationale et jeté la suspicion sur les élus. Les mœurs politiques sont mauvaises et le pays souffre de cela depuis des années et la justice du mal à réagir. Les occasions de corruption sont plus fréquentes chez les gens qui se prévalent d’un quelconque pouvoir et la tentation devient, des fois, très grande. Ne dit-on pas que « le pouvoir corrompt ».

L'opinion publique ne supporte plus ces pratiques, c’est pourquoi le coup de poing lancé par le chef du gouvernement contre les barons de la contrebande et du trafic a été vivement salué par l’ensemble des Tunisiens, ce qui en dit long sur le discrédit dont souffre la classe politique et les médias.

Des politiques et des journalistes « soudoyés »

Cette guerre contre la corruption a pris plusieurs partis de court, voire les a désarçonnés. Les partis les plus visés ne savent quelle ligne de conduite adopter et peine à se défendre face aux offensives dont ils sont la cible, y compris de la part des membres de leur propre camp.

Les financements illégaux des partis politiques et des campagnes électorales ne sont plus qu’un secret de Polichinelle. La Cour des Comptes les a relevés dans ses rapports sur les élections de la Constituante de 2011 ainsi que les élections présidentielles et législatives de 2014. Mais aucune suite n’a été donnée à ses conclusions. On dit que « l’argent sale » a coulé à flot et continue à couler jusqu’à nos jours. Chafik Jarraya, aujourd’hui sous les verrous, n’a-t-il pas déclaré qu’il avait soudoyé des journalistes avant de se rétracter pour dire qu’il s’agissait d’une simple plaisanterie ? Dans l’hémicycle du palais du Bardo, des députés ont crié fort leur désarroi face aux soupçons de corruption qui pèsent sur certains de leurs collègues. Le vice-président de l'Assemblée des représentants du peuple Abdelfattah Mourou les a appelés à assumer leur responsabilité « face à la justice, au peuple, politiquement et historiquement ». Il n’a pas mâché ses mots en affirmant qu’il « faudra purifier l'assemblée des corrompus »

Bien avant cela, un certain Bahri Jelassi avait avoué, au cours d’une émission de la chaîne « Attessiaa », en février dernier, avoir « acheté » huit députés de l’Assemblée nationale constituante sous l’instigation du président du mouvement Ennahdha, a-t-il dit, pour affaiblir le mouvement de Hechmi Hamdi, qui disposait à l’époque d’un groupe parlementaire de 27 membres.

Et ce n’est pas les textes de loi qui manquent mais plutôt leur application qui pose problème. On dit que les tribunaux sont submergés et que le pôle judiciaire spécialement créé pour traiter ce gendre d’affaires croule sous les dossiers. On parle de 3.000 dossiers compilés pour tout simplement huit magistrats qui, en plus, sont mal outillés et ne disposent pas de moyens nécessaires pour mener à bien leur tâche.

Absence de qualité éthique

Les partis politiques qui ont pullulé après le 14 janvier 2011, souffrent d’une absence de qualité éthique. Jusque-là, on n’a jamais entendu parler d’un parti qui a fait le ménage en son sein pour se débarrasser des membres sur qui pèsent de lourds soupçons de corruption. Au contraire, on a assisté à l’exclusion de membres qui ont élevé la voix pour appeler à assainir la situation à l’intérieur de leur formation. Et ce n’est pas tout. Car en l’absence de règles claires pour le financement publique de partis politiques, ces derniers sont tentés de s’adosser sur des privés pour renflouer leurs caisses. Ce qui profite essentiellement aux grands partis. Il est temps que le gouvernement remédie à cette situation par l’institution d’un financement publique selon des critères objectifs afin d’éviter le recours à d’autres formes de financement occultes. La plupart des partis ne soumettent pas leur rapport financier à la Cour des comptes comme le stipule le décret-loi en vigueur et qui est appelé à être modifié ou carrément remplacé par une loi pour mieux l’adapter aux exigences de la transparence.

Aujourd’hui, aucune loi n’impose aux membres du Gouvernement, aux élus, aux hauts fonctionnaires de l’Etat de faire la déclaration de leur patrimoine, énoncée dans la Constitution. Ce vide juridique sera bientôt comblé. Mais est-ce suffisant ? Pas tout à fait. Car en fait, l’arsenal juridique déjà existant s’avère, selon des spécialistes, voire le chef du gouvernement, insuffisant pour lutter contre la corruption, la concussion, la prise illégale d’intérêts ou le favoritisme. Les mécanismes de lutte contre les atteintes à « la probité publique » demeurent limités. Il faudrait réfléchir à de nouveaux mécanismes pour moraliser la vie publique de manière générale et cela ne serait possible que par la création d’une haute autorité ou d’une commission spéciale comme c’est le cas en France, par exemple. Elle aura pour mission « d’apprécier l’évolution du patrimoine des intéressés au cours de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction, et le cas échéant, de détecter les enrichissements anormaux ».

Ne pas s’essouffler

Après le coup de filet contre les bonnets de la contrebande, les Tunisiens attendent un autre coup contre des personnalités politiques et médiatiques qui ont versé dans la concussion et la corruption et qui ont des amitiés sulfureuses avec les personnes arrêtées. Le gouvernement a jusque-là marqué des points et gagné le soutien de l’ensemble des Tunisiens, du président de la république, de plusieurs partis et organisations de la société civile. Il sait que cette guerre n’est pas sans risques et qu’elle sera de longue haleine. C’est pourquoi il ne doit pas s’essouffler et s’arrêter en si bon chemin. Youssef Chahed a intérêt à ne pas suivre le baromètre politique qui n’est pas souvent innocent, mais plutôt les règles prescrites pour lutter contre ce fléau.

Ibn Khladoun qu’il a cité dans son interview publiée dans le journal la Presse de dimanche 4 mai, n’a-t-il pas dit que « la phase durant laquelle la corruption infiltre les institutions, l’Etat signe sa décadence ».

B.O