Quand un président nomme sa femme vice-présidente

Il existe un pays où l'expression «couple présidentiel» n'est pas prise à la légère. Ce pays, c'est la République «démocratique» d'Azerbaidjan qui a vu, mardi, son chef d'État, Ilham Aliev, désigner sa femme Mehriban Alieva au poste de vice-présidente.

«Elle est professionnelle, éduquée, elle a de l'expérience et des principes, elle est magnanime», a-t-il justifié sa décison. Âgée de 52 ans, la Première dame est députée depuis 2005 du parti au pouvoir Yeni Azerbaïdjan et dirige l'influente Fondation Heydar Aliev - du nom de son beau-père et ancien président du pays -, à qui l'on doit la construction d'écoles, d'hôpitaux et de centres pour la jeunesse. Omniprésente à la télévision et très populaire sur les réseaux sociaux, Mehriban s'est mariée en 1983 à l'âge de 19 ans avec Ilham Aliev, avec qui elle a eu deux filles, Leyla et Arzu, ainsi qu'un fils, Heydar. Ophtalmologue de formation, Mme Alieva a été également nommée en 2004 ambassadrice de bonne volonté de l'Unesco.