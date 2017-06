Un grave accident s’est produit dimanche 11 juin 2017 entre les villes de Mateur et Menzel Bourguiba. Une voiture a violemment percuté la remorque d’un tracteur au niveau de la région de Trifa, avant de se renverser provoquant la mort de quatre personnes, le père, la mère, la grande mère et un bébé qui a succombé à ses blessures malgré les efforts des secours et des médecins.