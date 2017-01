Que faisait François Fillon en Tunisie en décembre 2010 ?

Le candidat de la droite française à l’élection présidentielle de mai prochain, Français Fillon se trouve dans la tourmente à la suite des révélations du « Canard Enchaîné » sur la rémunération de sa femme comme assistante parlementaire qui, en huit ans elle a engrangé 500.000 euros, « grâce à des emplois très aidés », écrit le Palmypède. Une enquête a été ouverte pour « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits » et confiée à l’Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Selon un autre journal, « l’avnir.net », le « Canard Enchainé » a régulièrement pointé du doigt l’ancien premier ministre de Sarkozy pour ses vacances ou sa gestion du budget de Matignon. Dans son édition du 9 février 2011, le journal français rapporte les magnifiques vacances qu’a passées le Premier ministre en Égypte. Le pays des pharaons est dirigé à l’époque par Hosni Moubarak renversé ensuite par le printemps arabe.

Sous couvert de venir rendre hommage aux Coptes, « François Fillon et sa famille s’y sont rendus au frais de l’État français avec escale dans un hôtel 5 étoiles en Tunisie. Lors de ce séjour de décembre 2010, ils restent au total une semaine dans une magnifique villa prêtée par Moubarak. Au programme: visite des temples et de la vallée du Nil ».