Québec: une fusillade au centre culturel islamique fait plusieurs morts blessés

Une fusillade a éclaté dimanche soir au centre culturel islamique de Québec, dans le sud-est du Canada, faisant des morts et plusieurs blessés. Un porte-parole de la police de Québec a établi un premier bilan de six morts et huit blessés. Les victimes sont âgées de 35 à 70 ans.

Selon des témoins cités par Radio Canada, deux hommes cagoulés auraient pénétré dans le centre culturel avant d'ouvrir le feu sur la dizaine de fidèles présents, un peu après 19h15, heure locale. Une vaste opération policière a été lancée après la fusillade. Deux suspects ont été arrêtés, ont précisé les autorités. La police n'a pas exclu la possibilité qu'un troisième suspect soit en fuite.

Le Premier ministre québécois Philippe Couillard a déclaré sur son compte Twitter que son gouvernement était « mobilisé pour assurer la sécurité de la population de Québec. Ce soir, les Canadiens pleurent les victimes de l'attaque lâche dans une mosquée de Québec », a déclaré Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, sur Twitter, qualifiant la fusillade d'acte terroriste.

Le Centre culturel islamique de Québec, qui est également connu sous le nom de grande mosquée de Québec, avait déjà été la cible d'un geste à caractère haineux, mais beaucoup moins grave: une tête de porc avait été déposée en juin dernier...