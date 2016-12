Quelle stratégie pour combattre le terrorisme ?

Les terroristes tunisiens continuent à endeuiller à l’intérieur du pays et à l’étranger. Ils infligent douleurs et souffrances à toute la population. Ces actes frappent de manière aveugle des innocents qui ont eu le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment.

Les facteurs de l’enracinement du terrorisme en Tunisie ?

Divers facteurs s’avèrent favorables à un enracinement au terrorisme en Tunisie :

. Le net affaiblissement de l’Etat suite à la révolution et la prise du pouvoir par le parti religieux Ennahdha en 2012,

. La dispersion des moyens et l’absence de stratégie cohérente et globale de lutte contre le terrorisme fédérant les moyens sécuritaires mais également économiques et sociaux afin de mettre en avant le concept de sécurité globale et humaine ;

. L’affaiblissement de l’appareil sécuritaire tunisien, notamment quant à la dimension renseignement et anticipation,

. La dégradation de la situation économique et sociale,

. La pauvreté et la croissance du chômage ;

. La corruption et la montée en puissance des trafics illégaux et de l’économie informelle grands financeurs des terroristes,

. Le démantèlement de l'état libyen suite à l'invasion de l'OTAN et de la France de Sarkozy et de BHL,

. L'aide des occidentaux aux djihadistes en Syrie qui est à l’origine du développement du terrorisme sur plusieurs territoires,

. Les promesses d’aide des démocraties occidentales non tenues et qui ont laissé la Tunisie sombrer économiquement.

Pour réussir à moyen terme, il faut apporter les réponses à ces carences afin de lutter efficacement contre le terrorisme. L’intention ne suffit pas, encore faut-il en avoir les moyens, la volonté, le courage et la possibilité tant les obstacles sont nombreux.

Quelques pistes pour combattre ce cancer?

Le Général Umberto cappuzo (celui qui a éradiqué le terrorisme de la mafia en Italie) a dit : « une lutte anti-terroriste nécessite une approche stratégique, des mesures militaires et policières, mais elles ne sont pas suffisantes. Nous devons ramener aux valeurs de la démocratie les couches des jeunes sympathisants où on recrute des terroristes. C’est le vieux discours maoïste de l’eau et du poisson. Il ne suffit pas de prendre les poissons, il faut aussi changer l’eau. »

Pour le court terme:

. Augmentation des budgets du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur

. Formation spécialisée contre le terrorisme et la guérilla de nos forces de sécurité

. La création d'une agence nationale de renseignements : Réactiver le Renseignement qui a été dissout (absence de centralisation du renseignement stratégique : détection et neutralisation de la menace, d’organes d’exécution sûrs (non infiltrés) et efficaces (mobilisables rapidement et travaillant de manière coordonnée)

. Coopération : La Tunisie ne peut à elle seule combattre le terrorisme, il faut une coopération concrète avec l'Algérie en mutualisant l'ensemble des moyens à lutter contre ce cancer

. Poursuivre ceux qui font la propagande du terrorisme et qui coopèrent avec,

. Contrôle des lieux de cultes,

. Faire de l’éducation populaire et éducative sur le terrorisme (origines, les formes, comment le combattre….),

. Impliquer le citoyen afin d’être acteur dans la lutte contre le terrorisme (indication, alerte, …)

. Contrôles des fiances des associations religieuses et des partis politiques.

Pour le long terme

Les méthodes jusqu’ici utilisées sont trop traditionnelles et reflètent une incapacité de penser de manière créative. La guerre contre le terrorisme fut déclarée voilà quatre ans au moins et le bilan de victimes ne cesse de croître. Et ce, en l’absence d’une stratégie de lutte à long terme. Elle ne se réduit pas seulement à cette liste exhaustive mais exige une stratégie de lutte qui doit opérer à plusieurs niveaux : sécuritaire, culturel, religieux et politique. Toutes ces composantes doivent se compléter dans le cadre d’une stratégie claire, souple et susceptible d’évoluer.

L’enseignement

L’enseignement souffre de problèmes majeurs, le système ne nourrit plus l’esprit critique et d’initiative chez les étudiants. Ceci sans parler des programmes bourrés d’idées incitant à l’extrémisme et au repli sur soi.

La culture

Il en est de même pour la culture qui souffre d’un recul et qui s’est limitée à une élite académique au langage hautain, incapable de communiquer un message à la société. Or, la culture doit être à portée de tous. Il s’agit de rendre accessibles la lecture, le théâtre et la musique afin de réaliser une « justice culturelle », que ce soit au niveau géographique ou générationnel. L’existence de structures culturelles closes ou non performantes ne sert à rien, ces entités doivent travailler plus efficacement et devenir productives pour les masses.

Les institutions religieuses

Quant aux institutions religieuses, elles sont régies par des considérations compliquées et sont toujours incapables de développer le discours religieux adapté à la vie quotidienne et plus centré sur les relations humaines et sociales entre les citoyens. En effet, le produit religieux est rigide et les responsables demeurent incapables de le faire évoluer en liant la religion à la liberté, au développement, à la lutte contre la discrimination et la pauvreté. Le discours religieux traditionnel se limite aux rites alors que la société grouille de change­ments sociaux, culturels et économiques.

Aujourd'hui la priorité en Tunisie doit être la sécurité en combattant ce fléau mortel et d’une manière implacable. Sans sécurité point de salut et point d’investissements et de relance de la machine économique créatrice de richesses et d’emplois.

Chez ces terroristes, la diversité, la culture et la modernité sont un adversaire à tuer comme la liberté, la démocratie et les droits de l'homme.

Lorsqu’un jour le peuple veut vivre, force est pour le destin de répondre,

Force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser

On lâche rien, restons vigilants et patriotes solidaires et ambitieux pour vaincre ce cancer mortel.

A.K