Qui est cet individu qui sème le chaos à Tataouine ?

Quand un ministre qui de surcroit s’occupe du dossier de Tataouine, déclare qu’un individu est derrière le chaos dans la région et qu’il opère avec un groupe restreint, selon un agenda politique et ce dans le but de semer le chaos et bloquer la tenue des élections Municipales, cela devient grave. Invité de l’émission Midi Show, ce lundi 22 mai, Imed Hammami ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, a affirmé que ce type, qu’il n’a pas désigné nommément, agit aux ordres de certains symboles de la corruption et des dirigeants de partis politiques. Il a ajouté qu’une minorité finance les manifestations pour envenimer la situation ».

Dans le même sens, Imed Hammami a indiqué que le déraillement touche principalement les habitants de Tataouine et les projets de développement et d'emploi prévus pour la région.

Il a également précisé que le gouvernement ne permettra pas l'arrêt de la production dans les zones concernées et que la protection des sites est d'actualité.