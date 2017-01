Qui est Hella Kribi, la porte voix du candidat socialiste Benoît Hamon à la présidentielle ?

Hella Kribi Romdhane, laTunisienne d’origine, a été la porte voix du candidat socialiste à l’élection présidentielle Benoît Hamon. A bientôt 37 ans, elle est née d’un père tunisien originaire de Kairouan, Hamed Kribi et d’une mère marocaine Zahira Mezaour, originaire de Marrakech. Elle est entrée très jeune en politique, aidée essentiellement par ses parents. « Mon père ayant été élu à Massy, j’ai dû commencer la mise sous pli de tracts à 5 ans », a-telle déclaré. Elle a commencé à militer au lycée, où elle a rejoint un mouvement lycéen et ce avant de devenir présidente de l’UNEF à Paris-12 et Paris-8. Elle se sent fière d’avoir « grandi dans un quartier populaire, et au sein d’une famille engagée qui m’a transmis ses valeurs, donc militer fait partie de mon éducation ». A peine 18 ans, elle adhéré au Parti socialiste, poussée par Jean-Luc Mélenchon, qui était alors au PS. « C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier et m’a formée à la politique ».

Avec deux masters en analyse politique et en étude de la communication et des médias, elle a réussi à s’imposer dans un milieu qui n’est pas toujours favorable aux enfants issues de l’immigration. Après avoir été élue municipale dans la ville de Masssy elle a accédé au conseil régional de l’Ile de France en 2010 où elle a occupé notamment la vice-présidence de la formation professionnelle, qui représente la troisième en termes de moyens alloués par la Région. Elle a été réélue en 2015 sur la liste socialiste aux Régionales 2015 et devient de nouveau conseillère régionale.

En mars 2014, Hella Kribi-Romdhane a conduit la liste « Un souffle nouveau pour Massy (Essonne) », dans les élections municipales gagnées par la droite.

A la veille de la primaire de la gauche, elle a fait le choix de Benoît Hamon qui représente, selon elle, les valeurs du parti socialiste. Son candidat, parti de loin, a réussi à déjouer tous les pronostics, en battant les deux favoris, Manuel Valls et Arno Montebourg. « La victoire de Benoît Hamon traduit une dynamique que l’on sentait venir », a-t-elle déclaré.

Hella reste très attachée à ses sources. Mariée et mère de deux enfants, elle vient chaque année passer ses vacances en famille en Tunisie et se rendre dans la maison de ses parents à visiter Kairouan. Elle ne s’empêche pas, également, de partir à Marrakech, au moins une fois par an.

B.O