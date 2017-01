Rached Ghannouchi: « la concorde civile » pour « éteindre la fitna »

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a indiqué, dimanche à Alger, que le principe de « Concorde civile » était un modèle à méditer pour le règlement des problèmes que connaissent les pays arabes, notamment de la crise libyenne.

Intervenant à l'issue de son audience avec le prséidnet algérien Abdelaziz Bouteflika, M. Ghannouchi a déclaré que « le principe de Concorde civile qui a pu éteindre le feu de « la fitna » en Algérie et en Tunisie, est un modèle à méditer pour le règlement des problèmes à travers le dialogue et demeure la seule issue à la crise libyenne et aux problèmes qui se posent au Monde arabe, notamment à la Syrie et au Yémen ».

M. Ghannouchi a souligné « le rôle prépondérant du président Bouteflika dans la consécration de l'entente nationale en Tunisie entre les principaux partis politiques, Nidaâ Tounes et Ennahdha ».

Dans ce contexte, M. Ghannouchi a affirmé que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des « rencontres périodiques au titre du renforcement des relations entre l'Algérie et la Tunisie, de l'examen de la situation dans la région du Maghreb et de l'impératif de relancer le projet d'Union du Maghreb Arabe (UMA) ».

Source APS