Rafik Andessalem : Rached Ghannouchi a contribué à la conclusion de la concorde civile en Algérie

Rafik Abdessalem, dirigeant d’Ennahdha était l’invité de l’émission Midi Show de ce lundi 30 janvier 2017 pour répondre aux questions que se posent les Tunisiens sur la diplomatie parallèle que mène le président du mouvement. Il a expliqué que Rached Ghannouchi ne fait pas de la diplomatie parallèle mais il appuie plutôt la diplomatie officielle. Il a ajouté qu’il n’a signé aucun accord ou convention avec des pays étrangers.



Il a affirmé que les visites effectuées par Ghannouchi en Algérie ont été faites en coordination avec le président de la république, Béji Caid Essebsi.



Rafik Abdessalem a souligné que les rencontres entre Ghannouchi et le président algérien, Abdelaziz Bouteflika étaient axées sur la crise libyenne et que c’est le numéro un algérien qui a invité la délégation d’Ennahdha. Selon lui, la situation en Libye est compliquée et qu’aucune partie ne peut résoudre seule la crise dans ce pays.



Rafik Abdessalem a indiqué qu’une rencontre entre le Général Khalifa Haftar et Rached Ghannouchi pourrait avoir lieu prochainement dans le cadre des efforts censés favoriser une solution politique en Libye.



Il a, également, précisé que Rached Ghannouchi établit des liens solides avec Abdelaziz Bouteflika et des personnalités algériennes et ce depuis les années noires en Algérie et qu’il a contribué à la conclusion de la concorde civile qui a mis fin à la crise algérienne.



Sur un autre plan, Rafik Abdessalem a annoncé qu’il ne veut pas voir le président égyptien, Abdelfattah Al Sissi en Tunisie mais cette prise de position n’engage que son parti et non l’Etat tunisien.