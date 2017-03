Raoudha Karafi qualifie l’amendement de la loi sur le CSM de « mascarade législative »

Vêtus de leur toge, des dizaines de magistrats, tous corps confondus se sont rassemblés ce mardi devant l’ARP pour revendiquer le retrait de l’initiative législative du gouvernement relative au CSM.

Présente à ce rassemblement, la présidente de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Raoudha Karafi a jugé inutile aujourd’hui d’examiner l’initiative législative du gouvernement, à la lumière des décisions rendues lundi par le Tribunal administratif. « Nous devons nous conformer à ces décisions conformément aux dispositions de la loi », a-t-elle dit.

Le Tribunal administratif a décidé lundi la suspension de toutes les décisions annoncées au nom du Conseil supérieur de la magistrature et la poursuite de la mission de l’Instance provisoire de l'ordre judiciaire jusqu’à l’installation du CSM.

Selon le président de la cellule d’information et de communication au Tribunal administratif, Imed Ghabri, les candidatures proposées par l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire pour pourvoir les vacances au sein du Conseil sont recevables et le chef du gouvernement aurait du les valider conformément aux dispositions de l’article 148 de la Constitution et de l’article 74 de la loi organique portant création du Conseil supérieur de la magistrature.

Au cours de ce rassemblement de protestation, Raoudha Karafi a appelé les élus du peuple à ne pas adhérer à cette « mascarade législative » qui, a-t-elle dit, représente, à plusieurs égards, une violation du texte de la Constitution.

Plusieurs députés, en l’occurrence Samia Abbou, Ghazi Chaouachi, Mourad Hemaidi, Slah Barguaoui et Fayçal Tebbini ont rejoint le rassemblement pour affirmer leur adhésion à la position des protestataires.

