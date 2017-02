Rapport de la mission parlementaire française : liste des personnalités rencontrées en Tunisie

Pour les besoins de son rapport sur la coopération européenne avec les pays du Maghreb, le président la mission le député Guy Teissier et son rapporteur le député Jean Glavany se sont déplacés en Tunisie du 18 au 21 septembre 2016 et ont rencontré des personnalités politiques, des diplomates français de l’ambassade de France en Tunisie et organisé une table ronde avec des représentés de la société civile.

Leur rapport qui de plus de 160 pages est le fruit d’un travail de prospection qui a duré environ six mois. Il s’est basé sur la récolte d’informations auprès des personnalités rencontrées, mais aussi, à partir des rapports et des enquêtes réalisés sur la situation du pays dans tous les domaines.

Voici, par ailleurs, la liste des personnalités rencontrées en Tunisie :

M. Abada Kefi, président de la Commission permanence des droits, libertés et relations extérieures ;

M. Jalel Ghedira, président de la commission permanente de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées

M. Lotfi Nabli, président de la commission spéciale de la sécurité et de la défense, en présence du président du groupe d’amitié Tunisie-France, M. Houcine Jaziri

– S.E.M. Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie

– M. Hocine Abbassi, Secrétaire général de l’UGTT

– M. Radhouane Ayari, Secrétaire d’Etat à l’immigration et Tunisiens à l’étranger

– Mme Lobna Jribi, ancienne députée, présidente de Solidar Tunisie, perception des négociations de l’ALECA par la société civile

– M. Paulo Serra, conseiller sécurité du RSSG, et M. Anwar Darkazalli, adjoint au chef de la section politique de la MANUL

– M. Patrice Bergaminile chef de délégation de l’UE

– M. Patrick Flot, Conseiller de coopération et d’action culturelle, sur la politique culturelle de la France en Tunisie

– Table ronde avec des représentants de la société civile tunisienne