Rejet de la plainte de Ridha Belhaj contre Nidaa Tounes

La chambre civile du Tribunal de première instance de Tunis a rejeté, pour vice de forme et irrégularité de fond, une action civile intentée par Ridha Belhaj, membre de l’instance dirigeante de Nidaa Tounes, pour l’annulation des résultats du « congrès de Sousse et des décisions qui y sont issues ».

Ridha Belhaj demandait, aussi, l’annulation des décisions émanant, à postériori, de Hafedh Caid Essebsi en sa qualité de représentant légal du parti.

Ridha Belhaj, ancien président de l’isntance politique de Nidaa et ancien directeur du cabinet du président de la République, avait porté plainte contre Nidaa Tounes, en la personne de son représentant légal et directeur exécutif, Hafedh Caid Essebsi, pour annulation des décisions émanant du congrès de Sousse qui a eu lieu les 9 et 10 janvier 2016.