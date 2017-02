Remaniement ministériel : Néji Jalloul maintenu à son poste

Le chef du gouvenrment Youssef Chahed n'a pas cédé aux pressions des syndicats, Il a maintenu Néji Jalloul à la tête du ministère de l’éducation alors que l’UTICA fait son entrée au gouvernement lors du remaniement qu'il a opéré, ce samedi.

Ahmed Adhoum ancien ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières dans le gouvernement Béji Caid Essebsi est nommé ministre des affaires religieuses. De son côté Khalil Ghariani vice président de l’UTICA fait son entrée au gouvernement à la place de Abid Briki démissionnaire en tant que ministre de la fonction publique et de la gouvernance, alors que Abdellatif Hmam remplace Faiçal Hafiane en tant que secrétaire d’état au commerce auprès du minsitre de l'indutsrie et du commerce.

Ce dernier est nommé conseiller auprès du chef du gouvernement.