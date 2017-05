Renault leader incontesté du marché des véhicules particuliers

Leader incontesté sur le marché des véhicules particuliers (5VP) depuis janvier 2017, Renault Tunisie creuse l’écart avec ses concurrents directs en s’adjugeant pour le 4ème mois consécutif la première place sur le podium avec 20 % de part de marché loin devant le 2ème avec 8% et le 3 ème avec juste 6% de part de marché. En effet, c'est à travers un communiqué de presse que Renault Tunisie, annonce fièrement sa position sur le marché des véhicules particuliers.

Avec 984 nouvelles immatriculations enregistrées au cours du mois d’Avril et un cumul de 3 112 depuis le début de l’année 2017, Renault Tunisie domine largement le marché des véhicules particuliers avec une progression significative de ses chiffres de ventes.

Ces performances du Groupe ARTES (concessionnaire des marques Renault et Dacia), ne sont pas le fruit du hasard mais confirment une maitrise stratégique et une vision globale du métier de la mobilité allant des attentes des consommateurs, aux nouvelles tendances stylistiques et de design de véhicules en passant par les budgets et les services offerts.

Et au-delà de ce titre honorifique de leader du marché de l’automobile, c’est l’aspect challengeant qui anime toutes les équipes qui se sont ralliées aux valeurs du Groupe ARTES portées par son Président monsieur Moncef Mzabi qui a fait de l’effort, de la persévérance et du management participatif et de l’esprit d’appartenance les piliers pour se transcender et se surpasser tout en s’épanouissant dans le travail .