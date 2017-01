Retour des terroristes : Soufiene Selliti rassure les Tunisiens

Invité de l’émission Midi Show de ce mercredi 4 janvier 2017, le porte-parole du Pôle judiciaire antiterroriste, Sofiène Selliti a rassuré les Tunisiens qui « n’ont pas de quoi être inquiets après la diffusion d’informations sur le retour des terroristes des foyers de tension, en Tunisie ».

Il a affirmé que ce phénomène ne date pas d’aujourd’hui et que la justice tunisienne traite les dossiers des tunisiens de retour des zones de terrorisme depuis 2011 et 2012. Il a ajouté que la Tunisie a récupéré plusieurs terroristes ces dernières années.

Il a indiqué que depuis l’approbation de la nouvelle loi antiterroriste toute personne qui quitte la Tunisie pour se rendre en Syrie est considérée comme un terroriste présumé et un mandat d’amener international est aussitôt émis à son encontre et doit purger une peine de 6 à 12 ans de prison comme le stipule l’article 33.

Chaque terroriste présumé sera arrêté juste après son retour et sera traduit devant la brigade spécialisée et détenu pendant au moins 15 jours. Il a précisé que certains terroristes font l’objet de poursuites même avant leur voyage.

Selon lui, le code des procédures pénales permet au juge d’instruction de prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher tout terroriste présumé d’échapper à la justice.

Sur un autre plan, Sofiène Selliti a déclaré que plus de 2000 dossiers de terrorisme ont été transmis au Pôle judiciaire antiterroriste depuis sa création et que 8 juges d’instruction et quatre assistants examinent ces dossiers.

Il a affirmé que les juges d’instruction travaillent dans des conditions difficiles et ne bénéficient d’aucune protection sécuritaire mais ils font tout leur possible pour accomplir leur tâche.