Riadh Mouakher a-t-il fait une déclaration saugrenue contre l’Algérie?

Le journal algérien « Algérie Patriotique » rapporte que le ministre des Affaires locales et de l'Environnement, Riadh Mouakher a eu une réflexion un peu saugrenue et inappropriée, jeudi à Rome lors d’une conférence intitulée «Tunisie, espoir en Méditerranée» et organisée par la fondation Craxi. Il a voulu, selon le journal, « faire passer l’idée que la Tunisie est une sorte d’asile de paix entouré de pays problématiques, en s’en prenant à l’Algérie et à la Libye. «Quand on me demande où se situe la Tunisie, je ne vous cache pas que je préfère répondre qu’elle se trouve sous l’Italie. C’est mal vu de dire que la Tunisie se trouve entre l’Algérie, un pays communiste, et la Libye, un autre pays qui fait peur», a-t-il déclaré sur le ton de la dérision.

Ce genre de déclaration si elle venait à être vérifiée, ne pourrait que froisser nos voisins algériens avec qui nous entretenons d’excellentes relations. Car, toujours selon la même source, « en agissant de la sorte, Riadh Mouakher perpétue, en réalité, une tradition ancrée chez certains responsables tunisiens ».

