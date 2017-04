Samir Labidi rallie Nidaa Tounes

Elle court, elle court la rumeur depuis un certain temps. Et même si aucun communiqué officiel ni aucune déclaration de la part de l’intéressé n’e sont venues la confirmer, après mûre réflexion, l’ancien ministre et ancien secrétaire général de l’UGET Samir Labidi a décidé de répondre à l’appel du directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi pour rejoindre son parti.

Labidi qui était bien parti pour créer une nouvelle formation politique avec son ami et ancien collègue Mondher Zenaidi, a dû abandonner ce projet en raison des hésitations de ce dernier. Ayant de solides liens d’amitié avec le nouveau responsable de la commission politique Borhen Bsaies qui l’aurait convaincu de franchir le pas, son ralliement était déjà dans l’air, notamment après sa rencontre avec le président de la République qui l’avait reçu avec les membres de l’Amicale des anciens parlementaires, en sa qualité de coordinateur du collectif d’avocats chargés de défendre les anciens hauts dignitaires du régime de Ben Ali condamnés en vertu de l’article 96 du code pénal. On l'a déjà vu dans la réunion de Nidaa Tounes au cours de laquelle Hafedh Caid Essebsi avait annoncé le ralliement de plusieurs personnalités. Un choix qu’il dit vouloir assumer en toute responsabilité.