Seconde édition de l’Ecole doctorale itinérante : Circulation et confrontation des modèles

La deuxième saison de l’Ecole doctorale itinérante aura lieu à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis du Sénégal du 11 au 18 septembre 2017. Elle est organisée par l’UGB, l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis, Paris-Sciences-Lettres (PSL), l’Institut de recherche interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO, Paris-Dauphine, PSL) et le Centre Jacques Berque (CJB) à Rabat.

Cette école itinérante a pour objectif d’apporter un soutien méthodologique aux doctorants en sciences sociales tout en stimulant la coopération scientifique entre l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Nord et l’Europe. La première et précédente édition a eu lieu en septembre 2016 à l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB) au Mali et a accueilli des étudiants venant du Sénégal, du Burkina Faso, de Guinée, de Tunisie, d’Algérie et du Maroc. La thématique de cette première école était « L’écriture scientifique ?».

Cette seconde édition a pour thème : « Circulation et confrontation des modèles ». Il s’agit d’encourager les étudiants à prendre en compte dans leurs recherches les modèles (de démocratie, de développement, etc.) tels qu’utilisés par les acteurs sociaux et politiques mais aussi de réfléchir, dans une perspective tant théorique que méthodologique, à la pertinence des modèles d’analyse choisis. Cette thématique sera par ailleurs l’occasion de voir dans quelle mesure -et pourquoi-les modèles issus des sciences sociales africaines et africanistes sont mobilisés ou pas par les sciences sociales mainstream.

D'après Communiqué de presse