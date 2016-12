Services de sécurité : de nouvelles têtes vont tomber

Le quotidien le Maghreb rapporte dans son édition de ce vendredi 23 décembre, que d’autres changement vont toucher les services de sécurité. Après le limogeage, hier du gouverneur de Sfax, le directeur du district de la sûreté nationale à Sfax et le chef de zone de la sûreté nationale à Sfax Sud, de nouvelles têtes pourraient tomber. Il s’agit, toujours selon la même source du directeur des frontières et des étrangers, du directeur de la sécurité touristique, du chef du district de Bab Bhar, et du commissaire de l'aéroport de Tunis-Carthage.

Ces limogeages interviennent sur fond de dysfonctionnements des services de sécurité, après l’assassinat de Mohamed Zouari à Sfax et la présence d’un journaliste israélien sur les lieux du crime et devant le siège du ministère d l’intérieur.

On s’attend, également, à un changement à la tête d’un gouvernorat du sud.