Slim Azzabi nie toute intention d’un changement de gouvernement

Les rumeurs d’un changement de gouvernement et d'un remaniement ministériel refont surface et agitent à nouveau la classe politique et les medias. Ce changement serait même imminent et des noms sont avancés pour la primature ou pour remplacer les ministres qui ont fait preuve d’incompétence. On dit même que certains parmi les nouveaux dirigeants qui ont rejoint Nidaa Tounes, se préparent, soit pour récupérer un poste qu’ils ont quitté à la faveur du changement du gouvernement, ou pour prendre la place de quelqu’un d’autre.

Cette fièvre de la « remanite » n’est pas sans rappeler un précédent qui concerne le gouvernement Habib Essid. Nous en avons fait échos dans un article publié le 18 mai 2016 bien avant l’initiative présidentielle. Nous avons même pronostiqué le nom du futur successeur d’Essid, l’actuel locataire de la kasbah, Youssef Chahed.

Ces bruits qui courent sont nombreux et contradictoires, démobilisent et entrainent l’opinion publique dans un tourbillon de scénarios aussi futiles qu’improbables.

Le directeur du cabinet présidentiel Slim Azzabi, qui était l’invité de l’émission « Midi Show » ce vendredi 28 avril, a démenti toute intention du chef de l’Etat d’annoncer une nouvelle initiative. Est-ce suffisant pour calmer les esprits ? Probablement non. Car, les mêmes démentis ont été répétés plusieurs fois avant que Béji Caid Essebsi ne lance son idée de gouvernement d’union nationale.

Toutefois, rien n’interdit au chef du gouvernement de procéder à un remaniement de son équipe. Des noms sont souvent cités pour quitter le gouvernement, à la lumière d’une évaluation du travail des membres du gouvernement. Ennahdha, par le biais du président de son bureau politique, Noureddine Arbaoui juge nécessaire un remaniement. De son côté, Nidaa Tounes ne cache plus son souhait de voir Youssef Chahed quitter la Kasbah, les enregistrements fuités le prouvent. Ou à défaut le pousser pour remanier son gouvernement en le consultant et en prenant en considération ses propositions.