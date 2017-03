SNCFT : plusieurs millions partis en fumée à cause de la réouverture d’un débit de boissons alcoolisés

Des mouvements de protestation ont éclaté dans la ville de d’El Jem à la suite de la réouverture d’un point de vente de boissons alcoolisés. Les protestataires ont barré la route reliant la ville d’ Essouassi à El Jem, brûlé des pneus et bloqué le trafic ferroviaire sur la ligne Tunis -El Jem, ce qui a provoqué d’importantes perturbations et de grands retards ont eu lieu sur les horaires des dessertes au départ de Tunis vers Sfax, Gabès, Gafsa, Metlaoui et Tozeur (dans les deux sens).

Le blocage de la voie ferrée a coûté à la SNCFT plus de 120 millions de dinars, outre les bouleversements subis par des milliers de voyageurs, alors que le trafic est paralysé au départ d’El Jem vers les autres villes.

Cette situation a obligé la SNCFT à annuler 26 dessertes entre Tunis et les villes du Sud (Est et Ouest), dans les deux sens.

Pour pallier à ces perturbations, une série de mesures a été prise, le lundi 20 mars 2017, en coordination avec la Société de Transport du Sahel, pour assurer le transport des voyageurs au moyen de 3 bus, entre Al Hancha et Msaken, pour ceux qui se dirigent vers Tunis et également, à bord de trois bus entre Msaken et El Jem pour ceux qui vont en direction d’El Jem, sauf que ces dessertes ont aussi été retardées, en raison du blocage de la route nationale par des sit-inneurs.

Dans la soirée de mardi, des échauffourées ont éclaté entre les protestataires et els forces de police qui ont été contraintes de faire usage de gaz lacrymogène.