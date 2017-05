Suite aux arrestations, réunion d’urgence de Nidaa Tounes

Nidaa Tounes tiendra dans la soirée de dimanche une réunion urgente pour évaluer la situation après les arrestations qui ont touché des hommes d’affaires dont Chafik Jarraya réputés proches du parti. Dans déclaration à « Assabah News », le directeur du département politique Borhen Bsaies a affirmé que « Nidaa Tounes va riposter à la campagne de dénigrement menée contre son groupe parlementaire et qui, selon lui, vise l’unité du parti ». Il a expliqué qu’il est clair que la campagne déclenchée par le gouvernement contre la corruption a été exploitée pour des règlements de compte.

Il a rappelé la position de Nidaa Tounes à la suite des arrestations et qui a, dans un communiqué, soutenu la décision du chef du gouvernement. Car, a-t-il ajouté, « indépendamment des noms des personnes arrêtées, nous soutenons cette campagne contre la corruption et seule la justice tranchera. » Il a ajouté que malgré tout, Nidaa continue à être le premier parti et les derniers sondages d’opinions le prouvent.

La réunion à laquelle a appelé le directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi qui vient de rentrer d’une visite en Chine, comprendra les députés et les dirigeants du parti.