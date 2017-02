Tabboubi : l’UGTT n’entrave pas la bonne marche des affaires publiques

« L’UGTT n’a aucune intention du nouveau bureau exécutif de l’UGTT d’entraver la bonne marche des affaires publiques, à travers la multiplication des grèves », a déclaré son secrétaire général Noureddine Tabboubi .

lors d’une cérémonie organisée à Tozeur en l’honneur des anciens membres du bureau exécutif de l’UGTT, l’ancien Secrétaire général de la Centrale syndicale et les deux membres Belgacem Ayari et Mouldi Jendoubi, il a affirmé que « l’atteinte à la crédibilité des négociations et le non-respect par les autorités de leurs engagements sont les principales causes de la montée de la tension sociale ».

Tabboubi a souligné quel’UGTT se penche actuellement sur la mise en place d’une nouvelle forme de dialogue social qui a pour principal objectif d’établir la vérité et d’analyser les dossiers en profondeur.

La bataille économique et les prochaines échéances politiques dont en premier lieu les négociations sociales dans le secteur privé sont les principaux dossiers que l’UGTT s’apprête à ouvrir au cours de la période à venir, a-t-il dit.