Tataouine: L’UGTT appelle au calme

Le bureau exécutif de l'Union Générale Tunisienne du Travail a publié un communiqué lundi 22 mai 2017 où il appelle à un retour au calme à Tataouine et condamne l'utilisation de la violence qui peut conduire à plus de tensions et à faire empirer la situation.

Le communiqué appelle les sit-inneurs à ne pas entrer en affrontement avec les forces armées stationnées à Tataouine.