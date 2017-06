Tataouine : vers la décrispation de la situation

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Imed Hamamami, a indiqué jeudi que la commission régionale formée pour assurer le suivi de la mise en vigueur des décisions annoncées par le chef du gouvernement le 27 avril dernier lors de sa visite dans le gouvernorat de Tatatouine, a étudié la création de 1000 postes d'emploi dans les sociétés pétrolières en 2017 malgré un retard d'un mois en raison de l'arrêt de la production du pétrole.

Le ministre a appelé à la reprise du travail dans les sociétés pétrolières afin de pouvoir embaucher ce nombre d'employés avant la fin de l'année.

Hammami a déclaré au correspondant de l'agence TAP, au terme de la deuxième réunion tenue par la commission au siège du gouvernorat de Tatatouine, que les participants ont achevé l'examen des procédures de mise en application des décisions portant sur le recrutement. Il a précisé que le gouverneur de la région a été chargé de tenir une séance de travail la semaine prochaine pour vérifier les demandes d'emploi.

Cette deuxième réunion s'est déroulée en présence de certains députés et de représentants d'organisations nationales, de firmes d'investissement et de représentants de la coordination du sit in qui a fait scission avec le sit in du Kamour.

Le ministre s'est félicité de la présence de représentants du sit in pour la première fois dans les réunions de suivi et a demandé la participation d'un représentant de chaque délégation lors des prochaines réunions afin d'être associés à la mise en application des décisions.

Hammami a émis l'espoir de voir lever jeudi soir du sit-in en présence du secrétaire général de l'UGTT, soulignant que le dialogue « reste le meilleur moyen de régler toutes les questions en suspens et mettre en vigueur toutes les décisions dans les délais impartis ».

Le chef du bureau régional de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a indiqué de son côté au correspondant de l'agence TAP que les projets annoncés par le train de mesures pris par le gouvernement en faveur de Tatatouine offre plus de 8000 postes d'emploi et leur mise en application se déroule conformément aux accords conclus.

« Il y a eu une augmentation du capital de la société de l'environnement qui a entamé le recrutement de mille chômeurs selon des procédures transparentes et légales », a-t-il précisé. Il a annoncé la tenue d'une série de réunions intensives dans les prochains jours pour faire connaitre les projets programmés, rappelant que « le point faible du gouvernement à cet égard est le manque de communication ».

Le ministre de l'emploi a rencontré d'autre part certains membres du sit in du Kamour qui ont réaffirmé leur attachement à leurs revendications.

« Nous sommes prêts à poursuivre le dialogue avec le gouvernement pour arriver à un accord commun », a déclaré Noureddine Bouhaouche, un des sittineurs ayant pris part à cette rencontre avec le ministre, au correspondant de l'agence TAP.

Hammami a rencontré également les membres du sit in tenu devant le siège du gouvernorat qui avaient fait scission avec celui du Kamour et ayant accepté les propositions du gouvernement et demandant une accélération de leur mise en application.