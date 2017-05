Témimi propose Mustapha Kamel Nabli à la place de Youssef Chahed

Dans une lettre adressée au président de la république, l’historien Abdeljeli Temini propose de remplacer l’actuel chef du gouvernement Youssef Chahed par l’ancien gouverneur de la Banque centrale Mustapha Kamel Nabli, « un homme d’état et une compétence dans le domaine économique qui est au fait du climat des finances dans le monde », a-t-il affirmé.

Temimi qui dirige la fondation Témimi et qui se dit intéressé par la chose publique, explique dans sa lettre que la situation actuelle exige la formation d’un gouvernement de combat composé uniquement d’une douzaine de membres pour mettre fin à l’état de déliquescence et sauver le pays de cette situation catastrophique qu’il n’a jamais connu durant toute son histoire.

Pour sortir de la crise qui secoue le pays et arriver à un consensus général, il propose au chef de l’Etat d’appeler à une conférence nationale à laquelle participeront toutes les parties sans exception pour aboutir à une trêve sociale et politique au cours de laquelle le gouvernement se penchera sur la mise en place des réformes et procèdera par des décrets loi.