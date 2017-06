Transfert d’argent qatari, plusieurs zones d’ombres persistent

Jeudi dernier, le colonel Ahmad al-Mismari, porte-parole de l'armée nationale libyenne basée à l'est du pays a accusé, au cours d’une conférence de presse, l'attaché militaire du Qatar en Afrique du Nord, Salem Ali Jarboui, d'être « un officier du renseignement et d'avoir corrompu des personnalités influentes en Libye ». Ce militaire qatari a ouvert un compte de courant bancaire à l’agence de la Banque de l’Habitat à Tataouine où « 8 milliards de dollars auraient était déposés, selon lui, pour financer al-Qaïda, l'organisation Etat islamique et toutes les autres organisations extrémistes qui en découlent en Afrique du Nord ». Accusation d’une gravité extrême qui a fait réagir les autorités tunisiennes pour apporter de précisions sur cette affaire.

Le premier à avoir réagi est le ministre de la défense Farhat Horchani qui a annoncé « l'ouverture d'une enquête judiciaire ». A son tour, l’ancien chef du gouvernement Mehdi Jomaa a déclaré avoir ordonné au parquet militaire l’ouverture d’une information judiciaire sur cette question.

Mais c’est Soufien Selliti, le porte-parole du pôle judiciaire financier et du pôle judiciaire de lutte contre la corruption qui a donné le plus de détails sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique. Il a, en effet, affirmé, que la présumée implication de parties tunisiennes et de responsables qataris dans des opérations financières suspectes « font l’objet d’information judiciaire depuis 2014 », suite à une alerte du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Un qatari et quatre tunisiens ont été interrogés pour « facilités que procure l'exercice d’une fonction ou d’une activité professionnelle ou sociale et réalisation, de façon habituelle, des opérations de blanchiment ». Le premier juge d’instruction près le pôle judiciaire financier avait, depuis le 14 juillet 2015, pris plusieurs mesures, dont le gel des comptes bancaires ouvertes par le Qatari, la suspension de toutes ses transactions bancaires et l’envoi d’une correspondance au gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) à ce sujet et il a émis une décision d’interdiction de voyage contre les suspects Tunisiens. Or, à la suite de l’adoption de la loi sur la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, il a décidé de « céder le dossier en question au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme pour suspicion de terrorisme ». Le parquet avait alors ouvert une nouvelle information judiciaire contre les cinq suspects pour les mêmes accusations portées contre eux par le pôle judiciaire financier et avait décidé de les laisser en liberté.

Le colonel qatari qui est arrivé en Tunisie en 2011 a été chargé d’une mission « dirigée et financée, » par le ministère de la défense de son pays sur le territoire tunisien. Il s’agit, selon Selliti, de s’occuper des réfugiés qui affluaient de la Libye après le soulèvement qui a fait chuter le régime de Moammer Kadhafi et plus précisément au camp de Choucha dans le sud du pays.

Voilà pour les réactions officielles. Mais ce qui demeure encore incompréhensible dans cette affaire c’est le retard pris par les autorités tunisiennes pour s’exprimer sur ce dossier particulièrement gênant. Il a fallu les révélations du porte-parole de l’armée libyenne pour qu’elles décident de sortir de leur silence. Un silence pour le moins embarrant et qui ajoute aux doutes qui entachent cette affaire. En plus, les déclarations des trois responsables précédemment citées ne concordent pas et suscitent plusieurs interrogations. Car, aussi bien l’ancien chef du gouvernement que l’actuel ministre de la défense parlent tous les deux de l’ouverture d’une information judiciaire de la part du parquet militaire, sans donner de détails sur la suite qui a été donnée à cette affaire. De même que l’on ne sait si l’information judiciaire dont parle Farhat Horchani est la même évoquée par Mehdi Jomaa ou s’il s’agit d’une autre. Par contre, le porte-parole du pôle judiciaire financier et du pôle judiciaire de lutte contre la corruption, n’a à aucun moment dit que l’affaire a été cédée à la justice militaire.

Toutes ces déclarations qui ont l’air d’être contradictoire, ont, toutefois, confirmé la présence d’un officier militaire qatari en Tunisie qui a utilisé l’argent pour financer une opération précise. Mais elles n’ont pas dissipé le doute qui entoure cette affaire, d’autant plus que Ridha Sfar, l’ancien ministre chargé de la sûreté dans le gouvernement Jomaa a évoqué d’autres cas de pays dont les Emirats arabes unis qui ont, selon lui, contribué au financement des camps de réfugiés.

Mais le plus grave dans tout cela, c’est le silence des gouvernements successifs sur les agissements d’un militaire étranger en Tunisie. Le colonel Salem Ali Jarboui se comportait comme s’il était dans territoire conquis sans être inquiété ou même questionné. En plus, aucune source officielle n’a répondu aux accusations du porte-parole de l’armée libyenne qui parle de 8milliard de dollars, car les précisons apportées sont plutôt destinées à la « consommation » interne. De même, et loin de nous l’idée de parler en son nom, l’opinion publique est restée sur sa faim et n’a pas l’air d’avoir été convaincue, car plusieurs zones d’ombres persistent, notamment à propos de la présumée implication de tunisiens, responsables ou autres, qui, d’une manière ou d’une autre, auraient facilité l’utilisation de cet argent ou qui auraient couvert les activités du militaire qatari.

Ces révélations qui interviennent après la mise au ban de Qatar par les pays du Golfe, risquent de compliquer la position de la Tunisie qui, pour le moment a opté pour la neutralité appelant au dialogue entre « pays frères ».

Brahim Oueslati