Tunis Carthage : une altercation entre le pilote et le mécanicien entraine des perturbations dans tous les vols

Que se passe-t-il à l’aéroport Tunis Carthage ? Plusieurs vols ont été retardés et un autre à destination de Bamako a été annulé hier soir à la dernière minute, laissant les passagers dans le désarroi total. Selon nos informations, le commandant de bord a refusé que le mécanicien qui accompagne le vol monte dans l’avion avec son nouvel uniforme qui ressemble beaucoup à celui de l’équipage. S’ensuivit une vive altercation qui a entrainé l’annulation du vol.

Dans un communiqué publié ce matin, la Compagnie informe que tous les efforts sont déployés pour solutionner cette situation inattendue, dans les meilleurs délais possibles et ce afin minimiser son effet vis-à-vis de sa clientèle.

Le communiqué ajoute que le personnel reprendra d’ici peu son activité à son rythme normal et assurera totalement les responsabilités qui lui sont confiées afin de garantir et préserver les intérêts de sa compagnie et la satisfaction de sa clientèle.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités.

Il est à noter que les passagers à destination de Bamako ont été hébergés dans un hôtel

