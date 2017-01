Turquie : des dizaines de morts et de blessés dans un attentat contre une discothèque

Au moins 39 personnes ont été tuées, dimanche 1er janvier, dans une attaque terroriste menée par au moins un assaillant déguisé en père Noël, dans une discothèque huppée d'Istanbul où des centaines de Turcs et étrangers célébraient le Nouvel An. Au moins 69 personnes ont, par ailleurs, été blessées lorsque l'assaillant a ouvert le feu sur la foule qui se trouvait dans la discothèque Reina, située au bord du Bosphore. Cette attaque marque un début d'année 2017 sanglant pour la Turquie, déjà secouée en 2016 par plusieurs attentats meurtriers, attribués soit aux jihadistes de Daesh soit à la rébellion kurde.

Avant de pénétrer dans la Reina, établissement prisé des touristes étrangers où se trouvaient 700 à 800 personnes, un tireur a abattu un policier et un civil qui se trouvaient à l'extérieur, a précisé le gouverneur de la ville Vasip Sahin, affirmant qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Un bilan de 35 morts et au moins 40 personnes hospitalisées a rapidement été communiqué, avant que le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, n'alourdisse ce bilan à 39 morts, dont 16 étrangers, et 69 blessés. « Les recherches pour retrouver le terroriste sont toujours en cours. J'espère qu'il va être rapidement capturé », a-t-il ajouté.

Source Franceinfo