UMA 28 ans après : trois morts et deux exilés

Il y a 28 ans, jour pour jour, le 17 février 1989, les cinq chefs d’Etat des pays du Maghreb annonçaient en grandes pompes dans la ville marocaine de Marrakech, la naissance du « l’Union du Maghreb Arabe ». Plus aucun d’entre eux n’est encore aux commandes. Trois sont morts et deux vivent en exil. Le premier le Roi du Maroc Hassen II est décédé le 23 juillet 1999, après un règne de 38 ans, et c’est son fils Mohamed VI qui lui a succédé en toute douceur et dans le respect de la constitution monarchique du pays. Le second, le président algérien Chadli Ben Jedid a « été déposé par l’armée », le 12 janvier 1992 après l’interruption du processus électoral et il est mort en silence le 6 octobre 2012. Le troisième, le colonel libyen Mouammar Kadhafi a connu une mort atroce au cours d’un véritable lynchage le 20 octobre 2011 dans les environs de sa ville natale Syrte, après avoir passé 42 ans à la tête de sa « Jamahiriya ». Le quatrième, le président mauritanien Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya a survécu à un putsch militaire le 3 juin 2005 et a obtenu l’asile politique au Qatar. Le dernier Zine El Abidne Ben Ali a quitté précipitamment le pays le 14 janvier 2011 à la suite d’un soulèvement populaire et vit en exil en Arabie Saoudite. Destins différents et fin triste pour deux d’entre eux, Ould Sid'Ahmed Taya et Ben Ali, tragique pour Kaddafi.

Aujourd’hui, il ne reste plus de cette UMA qui a suscité tant d’espoir chez plus de 90 millions de citoyens que cette photo immortalisée pour la postérité des cinq fondateurs debout la main dans la main et ce siège dans l’un des quartiers les plus chics de la capitale marocaine Rabat du secrétariat général assuré actuellement par l’ancien ministre tunisien de affaires étrangères Taieb Baccouche qui a succédé à un autre chef de la diplomatie Habib Ben Yahia lequel a passé une dizaine d’années dans cette fonction.

Actuellement, l'Union est coquille vide et ce manque d'intégration coûte cher au Maghreb, dans la mesure où les échanges régionaux qui pourraient se développer sont freinés, en raison de l’affaire du Sahara Occidental qui empoisonne les relations entre Alger et Rabat.