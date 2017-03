Un ancien conseiller de Habib Essid annonce d'imminents « assassinats sanglants » !

Dans un post publié ce matin du vendredi 17 mars 2017sur sa page Facebook, Dhafer Néji, le conseiller en communication de l’ancien chef du gouvernement Habib Essid, prédit que « les prochains jours connaîtront des assassinats et des liquidations sanglants qui n’ont rien à voir avec la politique et l’idéologie ». C’est, selon lui, « une guerre entre mafias dont le déclenchement est proche ». Il ajoute que « ce n’est qu’une question de jours et le sang rouge vif va couler sur l’asphalte. Les sommes d'argent sont mirobolantes et font couler les salives ».

Néji, qui était proche de Habib Essid, était avec Taieb Yousfi, le puissant directeur de cabinet à l’époque, dans « les secrets des dieux ». A la veille de son départ, l’ancien chef du gouvernement l’a nommé à la tête du centre « Ifeda » avec rang et avantages de PDG. Détient-il de vraies informations sur cette « guerre » ou s’agit-il d’une simple spéculation ?