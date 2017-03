Un important accord sécuritaire sera signé entre la Tunisie et l’Algérie

Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal est arrivé ce jeudi matin à Tunis pour une visite de travail au cours de laquelle il co-présidera avec le chef du gouvernement Youssef Chahed les travaux de la 21ème session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne. Après les quelques nuages qui ont traversé les relations entre les deux pays voisins en raison, notamment, de la taxe touristique imposée aux Algériens et l'hypothétique existence d'une base américaine sur le territoire tunisien, les malentendus ont été balayés et place au renforcement de la coopération.

L'aspect sécuritaire sera au centre des préoccupations des deux gouvernements. La Tunisie et l'Algérie font face à une hydre islamiste dont le cœur palpite en Libye. La priorité consiste à neutraliser les groupes terroristes qui n'ont pas renoncé à faire de la région un de leur bastion. «Il s'agira aussi de consolider la démarche de concertation entre les deux pays dans le règlement des crises que connaît la région notamment en Libye», avait indiqué, à ce sujet, le ministre algérien des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, lors de la réunion préparatoire à ce rendez-vous qu'il avait coprésidée le 5 mars 2017 à Alger avec son homologue des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

Un accord sécuritaire, considéré comme un des documents «phares» de cette rencontre, qui constituera le cadre juridique pour une coopération bilatérale intense entre l'Algérie et la Tunisie dans ce domaine rapporte l'APS dans une dépêche datée du 8 mars. «Cet accord prévoit le renforcement de la coopération sécuritaire et militaire pour faire face aux dangers qui menacent les deux pays notamment le terrorisme, le trafic de drogue, l'émigration clandestine et le crime organisé.» précise la même source. Les travaux de cette réunion permettront aussi aux deux parties de «procéder à une évaluation des relations bilatérales ainsi que des perspectives de leur consolidation dans les domaines politique, sécuritaire, économique et social», ont indiqué hier les services du Premier ministre. La rencontre, qui sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération, sera également l'occasion pour les deux responsables d' «échanger leurs vues sur les évènements marquants intervenus sur la scène internationale, ainsi que sur des questions importantes liées à l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région», ajoutent les collaborateurs de M. Sellal. Sept accords et mémorandums seront paraphés lors de cet événement.