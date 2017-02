« Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne »

Abid Briki le ministre de la fonction publique et de la gouvernance, avait déclaré dans Midi Show du mercredi 14 septembre 2016 qu’il est le fils de l’UGTT mais il ne représente pas la centrale syndicale au gouvernement de Youssef Chahed. C'est clair sauf pour ceux qui veulent mettre le pays « à feu et à cendres ». Il a annoncé hier qu'il voulait démissionner, qu’à cela ne tienne. Son appel a été entendu et rapidement par le chef du gouvernement garant de la cohérence et de la cohésion de son gouvernement. L’ancien ministre français, Jean Pierre Chevènement disait : « ça ferme sa gueule ou ça démissionne ». Ainsi, les choses sont claires et limpides. Depuis le 14 janvier 2011,

L'UGTT a toujours refusé de participer à tout gouvernement. Une exception le 17 janvier 2011, la Centrale a accepté de participer à un « gouvernement d'union nationale » conduit par le Premier ministre sortant Mohamed Ghannouchi et qui a duré 24 heures. L’UGTT est un château fortifié et celui qui cherche à la déstabiliser ignore tout de son histoire. Ceux qui cherchent à s’ingérer dans la politique interne de la centrale courent à leur perte. Pourquoi tant de raccourcis mensongers de la part de ces pseudo analystes qui pullulent sur Facebook? Ils inventent un futur conflit entre le gouvernement et la centrale qui n'existe pas en parlant d'une attaque frontale contre l'UGTT suite au départ de Abid Brik. Ils roulent pour qui? Sûrement pas pour l'intérêt général du pays et de son peuple. Un peu de retenue messieurs, soyez plus rationnels et plus réfléchis et la Tunisie se portera mieux.

Abdessatar Klai