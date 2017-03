Un nouveau souffle pour le gouvernement

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a réuni, ce samedi, les représentants des partis politiques et des organisations nationales signataires du « Pacte de Carthage ». Seuls trois signataires ont manqué à l’appel Mashrou3 Tounes, l’UPL et le mouvement Echhaab. Avec à sa droite le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi et sa gauche la présidente de l’UTICA Ouided Bouchemmaoui, il a réussi à relancer le dialogue et la concertation autour du Pacte que certains, parmi les absents, ont déclaré « caduc ».

A l’issue de la réunion, il a déclaré qu’en dépit de la persistance de la situation difficile que traverse la Tunisie, le gouvernement a réalisé des progrès dans la mise en œuvre des points inscrits dans le Pacte et notamment la relance de la production, le combat contre le terrorisme et l’amélioration des taux de croissance. Toutefois, a-t-il souligné, le problème réside dans les équilibres financiers.Tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à mettre en application les différents points du Document de Carthage, Chahed a tenu à souligner l’engagement des parties prenantes de cette réunion à se tiennent aux côtés du gouvernement pour mettre en œuvre ces points.

Pou ce faire, des Commissions seront mises en place pour examiner les grandes réformes, notamment dans les domaines de la couverture sociale, de l’administration et de la fonction publique, a-t-il indiqué.

Selon lui, la réunion a permis d’envisager de renforcer les concertations entre le gouvernement et les groupes parlementaires alliés et de tenir des réunions périodiques entre le gouvernement et les signataires du Document de Carthage qui continuent de soutenir le gouvernement.

La réunion s’est déroulée en présence de représentants de l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT), de l’Union tunisienne du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (UTICA) et de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) ainsi que avec des représentants des partis politiques, signataires du Document de Carthage, à l’exception du Mouvement Echaâb et du Mouvement Machrou Tounes.