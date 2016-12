Un accident a eu lieu vendredi à un passage à niveau dans la localité de Bouarada, du gouvernorat de Siliana entre un train et une voiture de tourisme. Bilan : deux morts les passagers de la voiture.

Cet accident est survenu deux jours après l’accident qui s’est produit à Jebel Jelloud entre un train et un bus et qui a fait cinq morts et une cinquantaine de blessés.