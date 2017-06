Un texte d’examen dans une institution universitaire avec une trentaine de fautes !

Quand dans une institution universitaire l'on se permet de donner un examen aux étudiants truffés de fautes, l’on se demande où va notre enseignement. Près d’une trentaine de fautes d’orthographe, de grammaire et de sens dans un texte d’une dizaine de pages. C’est la honte ! Et qui plus est, a pour sujet la préparation d’une politique de communication.

Ce texte publié par notre ami le professeur Mohamed Chelbi, sur sa page Facebook, montre à quel point le niveau est tombé si bas. Cela pose non seulement la question de formation des enseignants mais aussi celle de leur recrutement. On sait que depuis des années le système de formation est biaisé à la base et toutes les réformes engagées n’étaient que de simples replâtrages thérapeutiques. Quand aujourd’hui, on trouve des enseignants « universitaires » qui ne maîtrisent ni l’arabe ni le français les deux langues d’enseignement, on ne peut que se lamenter sur l’avenir de nos enfants. Que dire alors des enseignants du primaire et du secondaire !