Une charte des associations tunisiennes à Paris

Le Consulat Général de Tunisie à Paris a organisé, dimanche, une rencontre pour présenter la charte des associations tunisiennes, à Paris.

La charte vise à « reconnaître le rôle essentiel que jouent les associations dans la société civile et à définir les relations entre la partie administrative et les associations tunisiennes de droit français ».

La charte détermine les différents engagements réciproques, tels que la promotion et le respect des valeurs de la République.

La charte prévoit aussi la création d’une coordination sur une base claire avec des domaines d’intervention précis, une méthodologie de travail et un texte administratif qui organise la relation entre ses membres et l’administration tunisienne essentiellement les consulats et l’ambassade.

Le président de l’Association démocratique des Tunisiens en France, Tarek Toukabri a déclare à l’agence Tap que plusieurs associations tunisiennes n’ont pas été impliquées dans la préparation de cette rencontre, estimant que les représentations diplomatiques tunisiennes en France doivent accorder plus d’attention à la communauté tunisienne établie en France, notamment les sans papiers.

Samia Driss, activiste de la société civile tunisienne en France estime qu’il faut aller plus loin dans cette expérience, d’autant plus, a-t-elle dit, que « nous voulons aider nos compatriotes en Tunisie.

Une quarantaine d’associations tunisiennes en France ont participé à cette rencontre.