Une commission indépendante pour lever le voile sur « les richesses » du pays

La campagne « Winou el pétrole » qui a déchainé les passions et enflammé les réseaux sociaux en 2015, revient ces derniers jours pour relancer le débat sur des supposées richesses minières et pétrolières dont regorge cette terre et qui, pour certains sont, mal exploitées ou encore méconnues. La visite du chef du gouvernement Youssef Chahed à Tataouine qui, par ailleurs, a été marquée par des tensions à la limité du tolérable, a été l’occasion pour certains partis politiques d’alimenter cette campagne pour se remettre en selle en vue des prochaines échéances électorales. Car, cette campagne qui s’appuie sur une mentalité rentière, n’est pas innocente et sent la manipulation.

C’est pourquoi, selon le secrétaire d’état aux domaines de l’état et des affaires foncières, Mabrouk Kourchid, le gouvernement a décidé de créer une commission indépendante pour lever le voile sur ces richesses réelles ou supposées sur les quelles serait assisse notre pays. Au cours du débat hier soir sur la chaîne « Attessiaa », il a expliqué qu’il faudrait, une fois pour toutes, établir la vérité cette question qui revient comme un leitmotiv, comme pour mettre les autorités dans l’embarras. Cette commission serait composée de représentants des organisations nationales, de la société civile et d’experts en la matière. Elle devrait « remettre son rapport au gouvernement et au peuple », a-t-il notamment, souligné.