Une rencontre tenue secrète entre Nidaa Tounes et une délégation de l’armée libyenne

Le colonel Ahmed Al-Mesmari, porte-parole de l’armée libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Hafter, celui qui a déclaré au cours d’une conférence de presse, mercredi 7 juin 2017, à Benghazi l’implication de Qatar dans le terrorisme international, a tenu à Tunis une réunion qualifiée de secrète avec la direction de Nidaa Tounes. Cette information révélée, samedi 17 juin, par le journal libyen Al Marsad, a situé la réunion au cours des deux derniers mois. Elle a regroupé, côté libyen, outre le colonel le consul du gouvernement de Tobrouk à Sfax Al Bahloul Essid et du côté de Nida, le directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi, le chargé du département politique Borhen Bsaies et d’autre shauts responsables qu’il n’a pas nommé eu égard à « la sensibilité de leurs postes » dont.

Les deux délégations ont discuté de « la coordination entre les forces armées et le mouvement de Nidaa au pouvoir pour unifier les efforts dans la guerre contre le terrorisme et échanger les informations sur les personnes impliquées dans le terrorisme dans les deux pays ». Le journal, qui cite une source libyenne, ajoute que « la partie tunisienne a fourni des informations importantes sur le mouvement des chefs terroristes en Tunisie ». Il a été convenu la création d’une « salle commune d’opération en matière de sécurité et qui est déjà opérationnelle ». De même, souligne le journal, « la réunion s’est penchée sur les activités de Qatar qui visent la Libye, tout comme les relations entre Abdelhakim Belhaj avec de sparties tunisiennes et notamment avec l’homme d’affaires controversé Chafik Jarraya qui a été arrêté après son retour de Genève ».

Le journal qui considère cette rencontre de fructueux, précise que le colonel Mesmari s’est rendu trois fois à Tunis où il rencontré de hauts responsables dans le domaine de la sécurité ainsi que des parlementaires, des politiques et des journalistes.

Il est à noter que cette réunion a été tenue secrète du côté de Nidaa Touens qui, d’habitude, rend compte de toutes les activités de son directeur exécutif. Idem pour la ou les autres personnalités présentes à la réunion et qui occupent des postes sensibles.

Lien au journal « Al Marsad »

https://almarsad.co/2017/06/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%...