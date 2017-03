Youssef Chahed au Soudan pour consolider la coopération bilatérale

Les moyens de consolider la coopération tuniso-soudanaise dans les domaines économique, social et culturel ont été au centre de l'entretien mercredi entre le chef du gouvernement Youssef Chahed et le premier ministre soudanais Bakri Hassan Salah, a déclaré le ministre soudanais des affaires étrangères Kamel Ismail.

« Les deux parties ont souligné qu'il existe plusieurs opportunités et avantages dont elles peuvent en profiter pour concrétiser la coopération bilatérale et ont réaffirmé la volonté politique des deux pays à impulser la coopération par le biais d'accords qui seront transformés en programmes effectifs », a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie soudanaise a souligné que la participation d'une forte délégation ministérielle et un important groupe d'hommes d'affaires tunisiens à cette visite au Soudan « atteste du grand souci de la Tunisie de renforcer la coopération bilatérale et réaliser les aspirations des deux pays à davantage d'essor et de progrès ».

Le chef du gouvernement Youssef Chahed avait rencontré auparavant au lieu de son séjour à Khartoum un groupe de ressortissants tunisiens établis au Soudan, soulignant à cette occasion le souci de la Tunisie de tirer profit des compétences de ses ressortissants à l'étranger et donner une nouvelle impulsion à la diplomatie économique.

Soulignant que la Tunisie a besoin de toutes ces compétences, Youssef Chahed a affirmé que le gouvernement d'union nationale a fait du dossier sécuritaire et l'intérêt porté à la jeunesse et aux questions sociales une de ses plus grandes priorités.

Youssef Chahed a appelé à cet égard le secrétariat d'Etat chargé des Tunisiens à l'étranger à consolider ses actions, à resserrer les liens avec les ressortissants tunisiens partout dans le monde afin de consolider leurs liens avec la mère patrie et les inciter à contribuer à son essor et à investir dans leur pays.

Les ressortissants tunisiens ont sollicité à cette occasion la réouverture la ligne aérienne Tunis-Khartoum et souligné l'importance d'accorder l'intérêt requis à la consolidation des relations tuniso-soudanaises, d'autant que le Soudan constitue un pont vers l'Afrique et la Tunisie un pont ver le Maghreb arabe et l'Europe.