Youssef Chahed : les nouvelles recrues de Nidaa, connais pas !

Dire que les rapports entre les chef du gouvernement Youssef Chahed et la direction de son parti Nidaa Tounes, ne sont pas au beau fixe est un secret de polichinelle. Elle lui reproche de ne pas la consulter dans les grands choix et notamment dans les remaniements ministériels. A la suite du remaniement ministériel de février dernier, le président du groupe parlementaire Soufien Toubal a déclaré que « ce remaniement est à même de peser sur les équilibres sociaux du pays, en précisant que la conjoncture actuelle nécessite des choix politiques et non purement techniques ». D’ailleurs, depuis son installation à la primature, le chef du gouvernement n’a assisté à aucune réunion de l’instance politique du parti dont il est membre.

Les soupçons de liaisons sulfureuses de certains dirigeants de Nidaa avec les personnes arrêtées dans le cadre de la guerre contre la corruption ont jeté de tout leur ombre sur les rapports entre les deux parties qui sont déjà difficiles.

Dans l’interview qu’il accordée au journal la Presse et publiée dans son édition de dimanche 4 juin, Chahed admet que le parti qui est « désorganisé structurellement, a connu beaucoup de crises que nul ne saurait nier ». Une crise de « leadership depuis que le président Béji Caïd Essebsi est au palais de Carthage ».

A une question de notre confrère Soufien Ben Farhat qui a conduit l’interview sur « les nouvelles recrues », Youssef répond qu’il ne les connait pas. Une manière de se soustraire des affaires internes du parti qui « a éclaté en plusieurs factions ». Etant chef du gouvernement d’union nationale, il préfère rester «à égale distance de tous les partis », comme il ne saurait « intervenir dans les affaires de Nida», dont il ne se voit pas à la tête.