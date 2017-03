Youssef Chahed : « nous avons respecté nos engagements »

Dans un discours devant une plénière de l’Assemblée des représentants consacrée au vote de confiance aux deux nouveaux membres du gouvernement, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a déclaré que « le gouvernement d’union nationale a respecté une grande partie des engagements contenus dans le Document de Carthage et ce contrairement à ce qui se dit », ici et là. Il a ajouté qu’il « est déterminé à appliquer tous les points de ce Document ».

Il a expliqué que « l’accent a été mis en particulier sur la lutte contre le terrorisme, la corruption, la contrebande et le commerce parallèle, la consolidation du développement notamment dans les régions de l’intérieur, la relance de l’investissement et de l’emploi, a-t-il noté. Un intérêt a, également, été accordé à la situation sociale et environnementale ».

Le chef du gouvernement a, dans ce sens, relevé « la nette amélioration de la situation sécuritaire ». Pour lui, « la guerre contre le terrorisme ne peut être menée uniquement avec les armes, elle doit aussi l’être par « la culture et le savoir ».

C’est pourquoi, a-t-il dit, la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme doit en grande partie reposer sur « un discours alternatif capable de prémunir les jeunes contre le fléau de l’extrémisme ».

Youssef Chahed a, d’autre part, évoqué les principales réalisations de son gouvernement visant à accélérer le rythme de développement, dont notamment l’adoption du nouveau code de l’investissement, le traitement des déséquilibres financiers à travers la loi de finances de 2017 et la loi d’urgence économique.

L’Assemblée des représentants du peuple tient, jeudi, une plénière consacrée au vote de confiance aux deux nouveaux membres du gouvernement nommés le 25 février dernier. Il s’agit de Ahmed Adhoum, ministre des Affaires religieuses, et de Abdellatif Hmam, Secrétaire d’Etat au Commerce.