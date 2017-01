Youssef Chahed s’entretient avec la veuve de Boubaker Thabti victime de l’attentat de Québec

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a eu lundi soir, un entretien téléphonique avec la veuve de Boubaker Thabti, décédé dans l’attentat terroriste qui a visé dimanche, un centre culturel islamique de Québec dans le sud-est du Canada.

A cette occasion, le chef du gouvernement a présenté ses sincères condoléances à la veuve du défunt, a indiqué à la TAP, Mofdi Mseddi, conseiller chargé de l'information auprès de la présidence du gouvernement

Par ailleurs, le chef du gouvernement s'était, également, entretenu au téléphone avec l'ambassadeur de Tunisie à Ottawa, pour s'enquérir de l'état de santé des blessés tunisiens dans cet attentat, l'exhortant à apporter toute l’assistance nécessaire à la famille de feu Boubaker Thabti et aux membres de la communauté tunisienne lésés par l'attentat.

Pour rappel, deux individus armés et cagoulés ont fait irruption, dimanche soir, dans le Centre culturel islamique de Québec et ouvert le feu sur des dizaines de fidèles, alors qu’ils accomplissaient la prière d’Al-Ichaâ.

Plus tôt dans la journée, la Tunisie avait condamné ce lâche attentat terroriste, tout en exprimant sa solidarité avec les autorités canadiennes et les familles des victimes, en cette douloureuse épreuve, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.