Youssef Chahed a-t-il vraiment les mains libres ?

Jeune Afrique réserve la couverture de son dernier numéro (2928 du 19 au 25 février) au bilan du chef du gouvernement Youssef Chahed, six mois après son installation. Sous le titre « Tunisie : Youssef Chahed à la recherche d’un second souffle », l’auteur de l’article Samy Ghorbal écrit notamment qu’il « est déjà au pied du mur ». Et d’ajouter que « malgré quelques avancées réelles à mettre à son crédit, il va devoir s’affirmer davantage pour pouvoir agir efficacement.

Sur quatre pages, Samy Ghorbal détaille les difficultés auxquelles se trouve confronté, le jeune chef du gouvernement qui « est venu à la politique sur le tard sans passer par le suffrage universel ». Son équipe qui est « à peine formée se trouve déjà obsolète ». Les pressions exercées sur lui ont conduit à un casting qui a privilégié le souci de satisfaire des uns et des autres que celui de la compétence. C’est pourquoi, dans l’entourage du chef du gouvernement on assura que « des têtes vont tomber ». L’article cite notamment la ministre des finances Lamia Zeribi qui « a remplacé de pied levé l’économiste Marouane El Abbassi qui souhaitait un grand ministère de l’économie. Elle n’a pas imposé ses vues lors des débats budgétaires et n’a pas réussi à convaincre les différents bailleurs de fond ». Autre ministre sur la sellette, Samira Meraii » fragilisée par la fronde des médecins ». Tout comme sa collègue Majdouline Cherni de la jeunesse et du sport « qui ne fait pas l’unanimité ».

Reste le cas du ministre de l’éducation Néji Jalloul qui « risque d’être la principale victime du gouvernement ». Sa popularité dérange et « il est la personnalité la plus appréciée des Tunisiens ». On le dit « ambitieux ce qui n’est pas forcément une qualité aux yeux de Béji Caid Essebsi ». Toutefois, « les rapports exécrables qu’il entretient avec les enseignants rendent sa position intenable. Selon l’auteur de l’article, « l’ancien secrétaire général de l’UGTT Houcine Abbassi et le président Béji Caid Essebsi sont convenus, au cours de leur dernière rencontre en janvier, de débrancher Jelloul ».

Volet réussite, « le pays n’a plus connu d’attentat majeur depuis quinze mois ». Les services de sécurité ont retrouvé progressivement leur efficacité et ils ont réussi à démanteler plusieurs cellules terroristes et à découvrir des caches d’armes. Le gouvernement a, également, réussi à faire passer certaines lois d’urgence qui sont restées longtemps dans le tiroir. Il a trouvé un consensus sur la loi électorale ce va permettre d’organiser les élections municipales à la fin de l’année en cours ou au début de l’année prochaine.

Youssef Chahed, qui « n’a pas eu d’état de grâce », ne dispose pas d’assez de temps pour engager les réformes promises. Il doit, selon Jeune Afrique « agir vite » et remanier son équipe. La date du 20 mars, qui coïncide avec la célébration du 61ème anniversaire de l’indépendance est même avancée pour l’annonce du remaniement. Mais Youssef Chahed a-t-il vraiment les mains libres ? ».

B.O